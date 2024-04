Tennis: Zverev gewinnt Auftaktmatch gegen Rodionov

Zwei Mal hat Deutschlands stärkster Tennis-Profi Alexander Zverev das ATP-Turnier in München schon gewonnen. Nun strebt er Erfolg Nummer drei an, um in die Riege der Rekordsieger aufzusteigen. Am Mittwoch (17.4.2024) startete er diese Mission nach anfänglichen Schwierigkeiten beeindruckende: Zverev gewann sein match gegen den Österreicher Jurij Radionov mit 7:6 (7:3), 6:2.

Um ein Haar hätte den Veranstaltern wieder einmal der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch nach zwei Unterbrexchungen ging es schließlich weiter. Zverev, der im Anschluss in die Münchner Arena wollte, um sich das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal anzusehen, machte nach der zweiten Unterbrechung beim Stand von 7:6, 0:1 aus seiner Sicht kurzen Prozess mit seinem Gegner und steht in der nächsten Runde.