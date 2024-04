Das ATP-Turnier in München im Livestream bei BR24Sport

Am 13. April beginnt das ATP-Turnier auf dem Gelände des MTTC Iphitos. Beim traditionsreichen Tennis-Turnier im Münchner Norden messen sich Top-Tennisspieler aus der ganzen Welt auf Sand. Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig. Es ist der Auftakt in die deutsche ATP-Serie, die noch drei weitere Events in Stuttgart, Halle und in Hamburg beinhaltet.

Tennis ATP-Turnier in München: Live im Stream und TV

Die Hauptrunde der BMW Open beginnt am Montag, 15. April. BR24Sport überträgt die gesamte Tenniswoche live, zunächst bis einschließlich Freitag, 19. April, täglich ausgewählte Top-Spiele im Stream unter BR24Sport im Web, in der App sowie in der ARD Mediathek. Auch das zweite Halbfinale am Samstag, 20. April, überträgt BR24Sport im Livestream.

Das erste Halbfinale sowie das Finale am Sonntag, 21. April (ab 13.30 Uhr), laufen zudem live im BR Fernsehen, außerdem im Livestream und in der ARD Mediathek.

Reporter ist von Montag bis Mittwoch Nils Hahn, von Donnerstag bis Sonntag Philipp Eger.