Tagesgespräch: Wer ist schuld an der Krise des FC Bayern?

Für den FC Bayern war das ein besonders bitterer 33. Spieltag in der Bundesliga: Beim letzten Heimspiel in München gegen RB Leipzig hat der Verein 1:3 verloren. Borussia Dortmund als großer Konkurrent um die Meisterschaft konnte sich dagegen mit einem Sieg über Augsburg an der Tabellenspitze einrichten. Die Chancen auf die Meisterschaft sind für die Bayern deutlich gesunken. Ein Sieg der Bayern gegen Köln am letzten Spieltag reicht nicht. Dortmund müsste bei seinem Spiel zu Hause gegen Mainz schon viel Pech haben, um nicht mehr Meister zu werden. Eine solche Abhängigkeit vom Spielverlauf anderer ist der FC Bayern kaum gewohnt. Kratzt das am Selbstbewusstsein? Was meinen Sie?

Geht eine Saison ohne Titel zu Ende?

Die letzten Monate waren dramatisch: Im April ist der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Kurz davor hatte es auch im DFB-Pokal-Viertelfinale nicht fürs Weiterkommen gereicht. Statt auf drei große Titel wie in besonders erfolgreichen Jahren könnte es heuer auf null hinauslaufen. Ein zweiter Platz in der Fußball-Bundesliga ist für den FC Bayern kein Erfolg, mit dem Fans und Verein zufrieden wären.

Warum ist der FC Bayern in der Krise?

Das Tagesgespräch fragt: Warum läuft es aktuell beim FC Bayern so schlecht? Was hat es gebracht, dass im März Trainer Julian Nagelsmann gehen musste und Thomas Tuchel als Nachfolger kam? Welche Probleme gibt es in der Mannschaft? Von welchen Spielern hätten Sie sich mehr erwartet? Und welche Verantwortung trägt die Vereinsführung – allen voran der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn oder Sportvorstand Hasan Salihamidžić? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist BR-Sportreporter Taufig Khalil.

Wie ist Ihre Meinung?

