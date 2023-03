Straubing Tigers starten in die DEL-Playoffs

Im Playoff-Viertelfinale der DEL (Deutsche Eishockey Liga) starten die Straubing Tigers am Abend mit einem Heimspiel. Gegner der Serie sind die Wolfsburg Grizzlys. Die Niedersachsen waren nach Abschluss der Hauptrunde mit 56 Spielen Tabellenfünfter, einen Platz hinter den Tigers. Die Serie wird im Modus "best of seven" gespielt, das heißt, für den Aufstieg ins Halbfinale sind vier Siege notwendig.

Kein Favorit erkennbar - enge Spiele erwartet

Die Statistik beider Teams in der Hauptrunde ist ausgeglichen: Sowohl Straubing als auch Wolfsburg konnten jeweils ihre beiden Heimspiele gewinnen. Dementsprechend rechnet Tigers-Coach Tom Pokel auch mit einer ausgeglichenen Playoff-Serie: "Enger als die beiden Teams kann man nicht gematched sein. Besonders die Kleinigkeiten werden über den Erfolg entscheiden."

Wolfsburg ist erfahren in den Playoffs: 2021 stand das Team im Finale, unterlag dann aber den Eisbären. Und in der vergangenen Saison schieden die Niedersachsen im Halbfinale gegen München aus.

Alle Spieler im Kader sind fit - Ziel Halbfinale

Die Tigers peilen dagegen nach 2012 wieder das Halbfinale der DEL-Playoffs an. Zwar gelten die Niederbayern in der Meisterrunde inzwischen als "Stammgast", in den vergangen beiden Jahren mussten sie sich jedoch jeweils im Viertelfinale geschlagen geben.

Diese Saison könnte mehr drin sein, hofft Mannschaftskapitän Sandro Schönberger: "Ich glaube, dass alle vier Reihen gefährlich sein können. Einen so breiten Kader hatten wir noch nie in Straubing." Tatsächlich sind wohl alle Spieler im Kader der Tigers zum Playoff-Start fit. Die gut einwöchige Pause nach Abschluss der Hauptrunde habe gut getan, betont Trainer Tom Pokel.