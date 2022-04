SpVgg Greuther Fürth nach 0:2 gegen Gladbach weiter abgeschlagen

Nach zwei torlosen Unentschieden der SpVgg Greuther Fürth gegen Freiburg und in Frankfurt musste der Torhüter Andreas Linde diesmal hinter sich greifen. Durch die 0:2-Niederlage gegen Mönchengladbach haben die Kleeblätter zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und so bleiben bei fünf ausstehenden Partien nur noch theoretische Chancen, den direkten Wiederabstieg in die 2. Bundesliga abzuwenden.

Fürth beschränkt sich auf die Defensive

Die Leitl-Auswahl hatte in der ersten Viertelstunde große Mühe, Wege in die gegnerische Hälfte zu finden. Für sie schien es erst einmal nur darum zu gehen, ohne Gegentor zu bleiben. Die Möglichkeit dazu hatten Florian Neuhaus (2.) und Marcus Thuram (7.), sie verwandelten jedoch nicht. Mit Simon Asta gelangte (16.) erstmals ein Fürther hinter die Mönchengladbacher Abwehrkette, seine flache Hereingabe wurde abgefangen.

Gladbacher Doppelschlag, Fürth verpasst den Anschlusstreffer

Dann gelang dem mit einem Steilpass geschickten Thuram (18.) der Führungstreffer für die Gäste. Nachdem Stefan Lainer wegen einer Grätsche Nick Viergevers im Strafraum zu Fall kam, entschied Schiedsrichter Tobias Stieler auf Strafstoß. Den verwandelte (24.) Alassane Pléa zum 2:0. Kouadio Koné fehlten (30.) nur Zentimeter zum nächsten Treffer. Erst jetzt zeigte die SpVgg Gegenwehr. Sebastian Griesbeck köpfte (31.) nicht weit an der langen Ecke vorbei. Obwohl Green noch zwei weitere Chancen hatte, gelang den stärker werdenden Franken vor der Halbzeitpause nicht mehr der Anschlusstreffer.

SpVgg vergibt weitere Einschussmöglichkeiten

Auch nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Fürth durchaus aktiv im gegnerischen Strafraum. Julian Green (54.) und Kapitän Branimir Hrgota (57.) verpassten den Anschlusstreffer. Ähnlich wie in der Vorwoche gegen Mainz ging bei den Fohlen nach dem Seitenwechsel in spielerischer Hinsicht nur noch wenig zusammen. Erst in der 70. Minute kamen sie durch Thuram wieder gefährlich vor den Kasten der Kleeblätter. Bei denen schaffte auch Jamie Leweling trotz zwei Anläufen direkt hintereinander (73.) keinen Treffer. Und so musste sich Fürth mit der Niederlage abfinden.