Heftiger Viertelfinal-K.o.: FC Bayern scheitert in Youth League

Die Hoffnungen des FC Bayern München waren groß, erstmals stand die U19-Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Viertelfinale von Europas wichtigsten Wettbewerb. Da sollte am Dienstag (12.03.2024) nun auch der Einzug ins UEFA-Youth-League-Halbfinale gelingen, das im Rahmen eines Final-Four-Turniers in Nyon in der Schweiz ausgetragen wird. Der Eintritt für die Fans war frei, sie hofften auf eine Party am FC Bayern Campus im Münchner Norden.

Olympiakos Piräus trifft vor der Halbzeit entscheidend

Doch dann erwiesen sich die Griechen als unbezwingbarer Gegner, siegten am Ende sogar 3:1. Und das verdient. Die Münchner übernahmen in der ersten halben Stunde und in der zweiten Hälfte die Kontrolle, kamen so zu 20:6 Torschüssen unter den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Thomas Tuchel nach gutem Beginn in einer Schwächeperiode der ersten Halbzeit. .

Aber: In der letztlich entscheidenden Phase kurz vor der Halbzeit zeigten sich die Griechen gnadenlos und erspielten durch Christos Mouzakitis (32. Minute), Antonis Papakanellos (37.) und Charalampos Kostoulas (40.) den entscheidenden Vorsprung binnen acht Minuten. Robert Ramsak (63.) nutzte in der zweiten Hälfte nur eine seiner vielen Gelegenheiten zum 1:3-Anschlusstor.

Bayern-Bubis laden Piräus zum Toreschießen ein

Dabei war schon das 1:0 äußerst unglücklich für die Münchner. Sie luden Mouzakitis geradezu zum Toreschießen ein, spielten sich gegen die pressenden Griechen den Ball im eigenen Sechzehner zu - und verloren ihn dann. So war es ein Leichtes für Mouzakitis, den U17-Weltmeister-Torwart Max Schmitt zu bezwingen.

Den Ärger der Münchner über ihren eigenen Fehler nutzte Piräus danach noch einmal gleich doppelt aus. Gegen zu ängstlich verteidigende FCB-Jungs bauten dann Papakanellos und Kostoulas die Führung mit zwei prächtigen Einzelaktionen aus. Ramsak traf nach einem Abstauber zum Abschluss, nachdem Piräus-Torwart Anxhelo Sina den wuchtigen Weitschuss von FCB-Kapitän Lovro Zvonarek nur abklatschen lassen konnte. Zvonarek köpfte später auch noch an den linken Außenpfosten, aber ein weiterer Treffer gelang den Münchnern nicht mehr.