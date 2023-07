Sophia Flörsch, das Münchner "Racegirl"

Schon im Alter von vier Jahren träumte Sophia Flörsch aus München davon, schnell mit einem Auto zu fahren und möglichst irgendwann einmal in der Formel 1 zu starten. Heute ist sie diesem Ziel näher denn je. Sie fährt wieder in der Formel 3. Doch der Weg dahin war schwer und kurvig.

Ein Horror-Crash mit schlimmen Folgen

Vor fast fünf Jahren hielt die Motorsportwelt den Atem an. Es war am 18. November 2018. Flörsch kollidierte beim Formel-3-Grand Prix in Macau mit einem anderen Rennwagen. Radaufhängungen gingen zu Bruch, sie verlor mit rund 270 Stundenkilometern die Kontrolle über ihren Boliden. Das Fahrzeug wurde ausgehebelt, durchschlug einen Rettungszaun und prallte gegen ein Podest.

Flörsch: "Rückschläge machen mich stärker"

Die bei dem Horror-Crash erlittenen Wirbelbrüche konnten später in mehreren Operationen behoben werden. Der Weg zurück in den Rennsport – und auch ins Leben - nötigte Flörsch dennoch alles ab.

"Für mich war klar, dass ich die Liebe zum Sport nicht verloren habe und weitermache." Sophia Flörsch

2019 wollte sie in der neuen Rennserie „Formula European Masters“ starten, dem Nachfolger der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Mangels Fahrern kam die Rennserie nie zustande. Stattdessen Start in der "Formula Regional European Championship", immerhin ebenfalls eine Formel-3-Serie. Spitzenplätze blieben aber aus.