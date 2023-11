Artikel mit Live-Inhalten Livebeitrag

Ski-alpin-Premiere: Matterhorn-Abfahrt live im TV und Stream

Premiere am Matterhorn: Im Ski-alpin-Weltcup steht erstmals eine länderübergreifende Abfahrt auf dem Programm. Start in der Schweiz, Ziel in Italien - die neue Weltcuppiste "Gran Becca" ist bereit. BR24Sport überträgt live im BR Fernsehen und Stream.