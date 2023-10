Liebesgrüße aus Thailand - ein denkwürdiger Skiauftakt in Sölden

FIS-Präsident Eliasch und eine seltsame Kehrtwende

Aus Sicht des Skiweltverbands FIS also eigentlich ein Wochenende zum Vergessen. Doch dessen Reaktion fiel, formuliert durch Präsident Johan Eliasch, der aus privaten Gründen in Thailand weilte, so aus, dass es der deutsche Sportvorstand Wolfgang Maier so formulierte: "Das ist hier sehr suspekt angekommen."

Was er damit meinte. Im ORF meldete sich Eliasch zu Wort. "Ich verstehe auch nicht, wer sich im Oktober für Skirennen interessiert und warum wir auf Gletschern ohne Schnee fahren", sagte er dort: "Ich hoffe, dass der ÖSV offen ist für eine Verlegung nach hinten." Wumms.

Nur noch Kopfschütteln bei nationalen Skiverbänden

Eine Breitseite gegen den Österreichischen Skiverband (ÖSV), wo man sich seitdem verwundert die Augen reibt. Denn: Bei der Gestaltung des Rennkalenders hat die FIS das letzte Wort. Und gerade der Weltverband sorgt bei den nationalen Verbänden mit ungewöhnlichen Rennansetzungen schon länger für Kopfschütteln.

"Für alle hier sehr erstaunlich, dass ein Präsident, der gerade in Thailand ist, eine Entscheidung beeinflussen möchte, die er letztes Jahr noch komplett anders gesehen hat." DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier

So sind früh im November grenzübergreifende Abfahrten auf dem Matterhorn angesetzt. Auch dort waren wie in Sölden vorab Bagger & Co. im Einsatz, um die Strecken ideal zu präparieren.