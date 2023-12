Von Klammer bis Wasmeier - Skilegenden live | 07.12., 11.15 Uhr

In den 1970er-Jahren war Franz Klammer das Maß der Dinge im alpinen Abfahrtssport. Der in Kärnten geborene Österreicher gewann insgesamt 25 Weltcup-Abfahrten, wurde außerdem 1976 in Innsbruck Abfahrts-Olympiasieger und holte zweimal WM-Gold - 1974 in der Kombination in St. Moritz und zwei Jahre später in der Abfahrt. Zwischen 1974 und 1978 sicherte er sich viermal in Folge den Abfahrts-Weltcup.

Legendenrennen in Bad Kleinkirchheim

Anlässlich seines 70. Geburtstags am vergangenen Sonntag (3. Dezember) lädt Österreichs "Ski-Kaiser" wieder zu einem Legendrennen - wie schon bei seinen früheren runden Geburtstagen. In Bad Kleinkirchheim in Kärnten stürzen sich Promis und sportliche Weggefährten die Piste hinab.

Skistars von Moser-Pröll bis Kostelic

Dabei sind unter anderem die ehemaligen Weltklasse-Skirennläufer Annemarie Moser-Pröll, Bernhard Russi, Fritz Strobl, Gustav Thöni, Armin Assinger, Michaela Dorfmeister, Renate Götschl, Ivica Kostelic, Matthias Mayer, Markus Wasmaier, Stefan Eberharter und viele weitere.

Aber nicht nur der alpine Skizirkus ist vertreten. Auch Skispringer Thomas Morgenstern, Kombinierer Felix Gottwald oder Ex-Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger haben ihr Kommen zugesagt.

Christian Neureuther am BR-Mikrofon

BR24Sport überträgt das Legendenrennen am 7. Dezember ab 11.15 Uhr im Livestream hier auf dieser Seite und in der ARD Mediathek. Es kommentiert BR24Sport-Reporter Thomas Kattenbeck. Als Co-Kommentator ist die deutsche Slalom-Ikone Christian Neureuther dabei.