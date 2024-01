De Ligt verletzt: FC-Bayern-Abwehr weiter Problemstelle

Die Abwehr ist die Problemzone des FC Bayern. Das hat sich auch nach der Verpflichtung von Eric Dier nicht geändert. Wie die Münchner am Montag mitteilten, hat sich Matthijs de Ligt eine Kapselverletzung im linken Knie zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Portugal, wo die Mannschaft derzeit im Kurztrainingslager weilt. Der 24-jährige Niederländer hatte in der Hinrunde wegen eines Schlages und eines Innenbandanrisses im Knie bereits elf Pflichtspiele verpasst - damals war das rechte Knie betroffen.

Auch Upamecano und Dier fehlen im Training

Wie lange der Niederländer ausfällt, ist aktuell unklar. Ein Einsatz am Sonntag gegen Werder Bremen (21. Januar, ab 15.30 Uhr in der Radioreportage bei BR24Sport) scheint äußerst unwahrscheinlich. Wie viele Innenverteidiger Trainer Thomas Tuchel beim offiziellen Rückrundenauftakt zur Verfügung stehen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Denn neben de Ligt verpasste auch Dayot Upamecano das Training am Dienstag. Und Neuzugang Eric Dier verließ das Camp des deutschen Rekordmeisters, da seine Frau das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat. Min-jae Kim, Innenverteidiger Nummer vier im Kader des FC Bayern, weilt derzeit mit Südkorea beim Asien-Cup.

Es könnte also durchaus passieren, dass Mittelfeldspieler Leon Goretzka erneut in der Innenverteidigung aushelfen muss - Tuchel hatte bei der Bestätigung des Dier-Transfers noch lachend verkündet, dass er Goretzka künftig von dieser Aufgabe entbinden könne. Auch auf der Rechtsverteidigerposition haben die Münchner weiterhin Probleme. Noussair Mazraoui ist verletzt zum Afrika-Cup gereist. Bouna Sarr hat sich das Kreuzband gerissen und dürfte - angesichts des auslaufenden Vertrags - wohl nicht mehr für den FC Bayern auflaufen. Beim 3:0-Sieg über die TSG Hoffenheim am vergangenen Freitag hatten sich Konrad Laimer und später Joshua Kimmich diese Aufgabe geteilt.

Druck auf Freund wächst - kommt nun Mukiele?

Der Druck auf Sportdirektor Christoph Freund nimmt also nochmal zu, den Kader in der bis zum 1. Februar laufenden Transferperiode zu verstärken. Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat für einen Winterwechsel nach München. Der 26-jährige Franzose kann als Rechts-, Links, und Innenverteidiger spielen - an Einsatzchancen würde es ihm beim FC Bayern also nicht mangeln.