Bundesliga Frauen: FC Bayern verteidigt Tabellenführung

Die FC Bayern Frauen haben das Duell mit der SGS Essen vor über 3.600 Zuschauern mit 2:1 für sich entschieden und liegen weiter vor Verfolger Wolfsburg.

Essen hielt im Duell mit dem Tabellenführer gut dagegen. Den Münchnerinnen fehlte allerdings zunächst noch die zündende Idee. Und so gehörte der erste Abschluss der Partie der SGS Essen. Den Schuss von Katharina Piljic hatte Maria Luisa Grohs allerdings sicher. In der 15. Minute verhinderte dann Sophia Winkler einen Treffer der Münchnerinnen. Torjägerin Lea Schüller hatte auf Höhe des Elfmeterpunkts direkt abgeschlossen, doch die SGS-Torfrau rettete per Fuß.

Es "schüllert" wieder

In der 35. Minute "schüllerte" es dann doch. Schüller schickte das Leder über Winkler hinweg Richtung Tor. Lena Ostermeier hatte auf der Linie zwar noch energisch per Seitfallzieher aus der Luft geklärt, doch die Schiedsrichterin sah die Kugel über der Linie und gab den Treffer für die Bayern. Kurz darauf klingelte es erneut im Kasten der Essenerinnen. Kapitänin Lina Magull (39.) versenkte das Leder zum 0:2 im rechten Eck.

Standard bringt die Spannung zurück

In der zweiten Hälfte kassierte Saki Kumagai die Rote Karte und die Münchnerinne spielten fortan in Unterzahl. Die Aufregung konnten die Gastgeberinnen nutzen. Natasha Kolwalski (61.) schlenzte das Spielgerät in der 61. Minute an der Münchner Mauer vorbei ins Torwarteck. Spielstand 1:2 - Das Spiel war wieder offen. Allerdings gab es keinen weiteren Treffer zu vermelden und so blieb es beim Sieg der Gäste.