Seglerin Heins trainiert für die Special Olympics

Im Juni finden die Special Olympics in Berlin statt – die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Annähernd 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt treten dabei in 26 Sportarten gegeneinander an. Mit dabei ist auch die Seglerin Johanna Heins.

Die 32- Jährige trainiert zusammen mit ihrem Coach Christian Broder und hat hohe Ziele. "Man muss nicht immer Erster sein. Hauptsache man ist glücklich - mit einer Medaille oder auch auf dem vierten Platz, je nachdem", sagt die Sportlerin, die an einer tuberöse Sklerose, einem Gendefekt, der Ablagerungen im Gehirn verursacht, leidet.

Heins auch im Skifahren und Schwimmen erfolgreich

Seit dem vergangenen Jahr segeln die beiden zusammen - werden in Berlin ihre ersten Special Olympics gemeinsam bestreiten. Heins führt die Pinne, also das Ruder. Christian Bodler darf diese nicht berühren, hilft ihr aber durch Kommandos: "Sie braucht Anweisungen und eine Bestätigung. Sie macht alles konsequent, was ich ihr sage."

Johanna Heins hat schon mehrere Male teilgenommen. Sie ist Mitglied im Skiclub Partenkirchen und holte Medaillen bereits im Skifahren und im Schwimmen. Durch einen Segel-Schnupperkurs in Prien, den ihre Eltern organisierten, kam die 32jährige zum Segeln und blieb dabei.

Integrativer Stützpunkt in Prien

Der Segelclub Prien setzt sich mit mehreren Projekten für Inklusion ein, ist ein integrativer Stützpunkt. Dafür wird er vom Behinderten- und Rehabilitationssportverband mit 10.000 Euro unterstützt. Doch dieser Vertrag wurde vor kurzem ohne Angabe von Gründen gekündigt. Ein Dämpfer: "Man fühlt sich schon zurückgesetzt. Wenn das nicht mehr so gefördert wird, dann ist das schon sehr enttäuschend", sagt dazu Lothar Demps, Ehrenpräsident des Clubs.

Die Vorfreude auf die Special Olympics lässt sich hier dadurch aber keiner verderben. In Prien ist man stolz auf das soziale Engagement.