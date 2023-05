HC Erlangen empfängt SC Magdeburg und wirbt für Inklusion

Der HC Erlangen tritt am 28. Spieltag der Handball-Bundesliga vor heimischem Publikum in der Nürnberger Arena gegen den amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg an. Der fränkische aktuell Tabellen-Achte hat sich vorgenommen, den Tabellen-Dritten herauszufordern.

Es sei eines der Dinge, an denen sein Team arbeiten müsse: gegen die ganz großen Mannschaften der Liga nicht nur bis zur Crunchtime mitzuhalten, so HC-Trainer Rául Alonso, "sondern endlich auch mal zu gewinnen." Anspiel ist um 19.05 Uhr.

"Riesen besiegen" – so soll's gehen

Im Vorfeld hat Alonso schon mal vom Gegner geschwärmt: "Sie spielen einen unglaublichen Handball" – schnell, attraktiv, effektiv. "Aber wir haben in dieser Saison im Hinspiel sogar unter widrigen Bedingungen gezeigt, dass wir auch da mithalten können", so der Coach. Das war zum Beispiel Ende Dezember der Fall, als der HC trotz großer personeller Sorgen nur mit 28:31 gegen den Meister verlor.

HC Erlangen: Mit Selbstvertrauen und eigenem Publikum im Rücken

Um das Spiel offen zu halten, müssen die Franken aus einer massiven Deckung und starkem Eins-gegen-Eins ihr eigenes Spiel aufziehen und dann die Chancen konsequent nutzen. Alonso warnt dabei vor Ballverlusten oder Fehlwürfen. Die könnten "verheerende Folgen" haben, denn auch das Tempo- und Umschaltspiel beherrsche der Meister. "Daher ist der Fokus so wichtig", sagt Alonso.

Immerhin darf der HC sicher wieder auf seinen begeisterten Anhang zählen, der auch ein Grund dafür ist, dass das Team zu Hause in diesem Jahr noch nicht als Verlierer von der heimischen Platte gegangen ist.

Im Rahmenprogramm: Thema Inklusion Raum geben

Das Spitzenspiel nutzt der Bundesligist auch, um dem Thema Inklusion eine spezielle Bühne zu geben. Wie die Erlanger mitteilten, sind die Einlaufkinder beim Heimspiel am Abend Geschwisterpaare, bei denen ein Kind eine Beeinträchtigung hat. Im Umfeld des Spiels soll es für die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem interaktive Angebote geben, die sich mit Inklusion beschäftigen. So ist zum Beispiel ein Handball-Rollstuhl-Parcours geplant.

Vorbote und Hinweis auf die Special Olympics im Juni

Der Verein weist damit auf die Special Olympics World Games im Juni hin, die in diesem Jahr erstmals in Deutschland ausgetragen werden. Vom 12. bis 15. Juni werden Athletinnen und Athleten in der Metropolregion zu Gast sein, bevor sie zum Wettkampf nach Berlin reisen. Unter anderem sind Erlangen und Nürnberg sogenannte "Host Towns" und bieten vier Tage lang Unterkunft und ein inklusives Programm.

"Das Host Town Programm ist ein großartiges Projekt, da es die Förderung von Inklusion, Gemeinschaft und Zusammenhalt fördert, und das über den Aufenthalt der Athletinnen und Athleten hinaus. Ich bin begeistert und dankbar für die Unterstützung aller Beteiligten, mit denen wir den Schritt hin zu einer inklusiveren Gesellschaft gehen“, erklärt diesbezüglich auch Nürnbergs Sportreferentin Cornelia Trinkl.