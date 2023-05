Joe Enochs ist der neue Trainer des SSV Jahn Regensburg

Einen Tag nach der Freistellung von Mersad Selimbegovic als Cheftrainer hat Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg heute seinen neuen Trainer vorgestellt. Joe Enochs übernimmt mit sofortiger Wirkung das Training bei den abstiegsbedrohten Oberpfälzern. Enochs leitet am Mittwochnachmittag bereits seine erste Trainingseinheit.

Enochs Vertrag geht bis 2024

Der 51-Jährige erhält beim Jahn einen Vertrag bis 2024. Dieser gilt ligaunabhängig. Der US-Amerikaner war vorher 21 Jahre lang als Spieler und Trainer für den VfL Osnabrück tätig. Bis vor Kurzem war er Coach beim Dritttligisten FSV Zwickau.

Mammutaufgabe für den neuen Trainer

Auf Enochs wartet eine Mammutaufgabe: Der SSV Jahn Regensburg steht derzeit auf einem Abstiegsrang, mit zwei Punkten Abstand auf einen Relegationsplatz. Drei Spiele bleiben dem Jahn noch, um den Abstieg doch noch vermeiden zu können. Zum ersten Mal an der Seitenlinie in einem Spiel wird der neue Trainer am kommenden Sonntag stehen. Dann erwartet der Jahn zuhause den Hamburger SV.