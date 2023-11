Schweinsteiger in Osnabrück freigestellt - Unmut bei VfL-Fans

Aufstiegsheld Tobias Schweinsteiger ist Geschichte beim VfL Osnabrück. Nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz ist der gebürtige Rosenheimer und Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger nicht mehr Trainer des Zweitligisten. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag (14.11.) bekannt. Die bisherigen Co-Trainer Martin Heck und Tim Danneberg sollen die Mannschaft nun interimsweise zunächst auf das nächste Spiel gegen den 1. FC Magdeburg nach der Länderspielpause (25. November) vorbereiten.

Schweinsteiger dankbar: "Unglaubliche Erfolge"

Der VfL Osnabrück ist in der 2. Liga seit sechs Spielen sieglos, nach dem 2:3 zuletzt bei Eintracht Braunschweig rutschte der Klub zuletzt auf den letzten Tabellenplatz ab. Der einzige Saisonsieg gelang am 22. September gegen den HSV (2:1). "Ich möchte mich bei allen für das Vertrauen in den letzten 15 Monaten bedanken", sagte Schweinsteiger: "Wir haben gemeinsam unglaubliche Erfolge gefeiert. Aber leider konnten wir die Erwartung aller nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga nicht erfüllen."

Fans üben Kritik: "So eine Sauerei"

Bei den Anhängern der Lila-Weißen regte sich nach der Mitteilung des Klubs sofort starker Unmut. Unisono waren sich die Follower einig, dass die Trennung ein Fehler ist. "So eine Sauerei, diesen Trainer ziehen zu lassen!", schrieb beispielsweise Nutzer Sven Sülzner. Ralf Lembeck kommentierte: "Eine schlechte Entscheidung. Nicht schlau … und auch etwas undankbar gegenüber einem guten Trainer und sehr guten Repräsentanten des Vereins."