DFB-Sportdirektor Völler vermeidet klare Zielsetzung für Heim-EM

In 216 Tagen startet die Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem Eröffnungsspiel in München. Bei DFB-Sportdirektor Rudi Völler steigt die Spannung und die Vorfreude, wie er im BR24Sport-Exklusivinterview verriet. Die Nationalmannschaft sieht er dafür gut gerüstet, vermeidet aber eine klare Zielsetzung für das Turnier.

Das komplette Interview gibt es ab Sonntagabend bei BR24Sport in der ARD Mediathek, die wichtigsten Aussagen in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen ab 21.45 Uhr.

DFB-Team will sich "einspielen" für die Heim-EM

Völler freut sich, dass "wir uns in der USA-Reise gut verkauft haben". Nach zwei "richtig guten Spielen" gegen die USA und Mexiko habe man gemerkt, "dass ein gewisser Optimismus wieder da ist in der Öffentlichkeit", so Völler am Rande des Ehrenamtstags des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) in München.

Diesen Optimismus gelte es zu vergrößern mit weiteren überzeugenden Auftritten gegen die Türkei in Berlin (18.11) und drei Tage später in Wien gegen Österreich (21.11). "Das sind zwar alles Freundschafts-Länderspiele, aber (...) wir wollen uns auch einspielen. Julian Nagelsmann hat einen klaren Plan, wie die Spielweise aussehen soll."

Musiala und Wirtz "die größten Talente, die wir haben"

Den EM-Plan muss der Bundestrainer zunächst ohne Jamal Musiala umsetzen. Das Talent des FC Bayern musste mit einer Muskelverletzung dem DFB absagen. Zuletzt hatten er und Florian Wirtz in der Nationalmannschaft für große Kreativität im Angriffsspiel gesorgt.

"Das sind mit Sicherheit die größten Talente, die wir in Deutschland haben", lobt Völler. "Es ist wunderbar, ihnen zuzusehen." Auf dieser Position sieht der Sportdirektor die Mannschaft "top besetzt". Bis zum Turnier würden beide, Musiala in der Champions- und Wirtz in der Europa League, wertvolle Erfahrung sammeln können. "Wir werden gewappnet sein, um eine gute EM zu spielen", verspricht Völler im Exklusivinterview.

Frankreich für Völler "mit Abstand der Top-Favorit"

Eine Zielsetzung vermeidet der 63-Jährige aber. Auch wenn die letzten drei Spiele besser gewesen seien, werde man "nicht die Bodenhaftung verlieren", stellt Völler klar. Es sei "einfach, sich hinzusetzen und zu sagen: 'Wir wollen Europameister werden'', so Völler. "Ich finde schon, dass aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der letzten Turniere, es schon anspruchsvoll ist, zu sagen: 'Wir wollen uns hinter den Franzosen einreihen'. Die amtierenden Vize-Weltmeister sind für Völler "mit Abstand der Top-Favorit".