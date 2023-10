Jérôme Boateng kehrt nicht zum FC Bayern zurück

Die Frage der Woche: Wie geht's weiter mit der Bayern-Verteidigung?

Jérôme Boateng, Weltmeister von 2014 erhält keinen Vertrag bei den Bayern, die personellen Sorgen in der Verteidigung bleiben aber, denn die Abwehr der Münchner ist auf Kante genäht und wackelig.

Der FC Bayern spielt seit Wochen nicht mehr konstant zu Null, der Verein ist verzweifelt auf der Suche nach einem Innenverteidiger mit Format. Das Thema Boateng ist jetzt vom Tisch, die Sorgen und Nöte in der Verteidigung bleiben aber. Der Kader, der in der Verteidigung für Trainer Thomas Tuchel zu wenige Alternativen bereithält, ist zusätzlich durch Verletzungen geschwächt. Wollen die Münchner öfter zu Null Spielen, muss sich an der Situation bald etwas ändern.

Kein Vertrag für Boateng - wie geht's weiter mit der Bayern-Baustelle Verteidigung?

