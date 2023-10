Stärkung der Defensive: Kehrt Boateng zum FC Bayern zurück?

Verletzungssorgen im dünn besetzten Kader und fehlende Stabilität in der Defensive. In Min-Jae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt haben die Münchner derzeit nur drei gelernte Innenverteidiger im Kader, zuletzt hatte sogar Mittelfeldspieler Leon Goretzka im Abwehrzentrum ausgeholfen. Auch beim 2:2 gegen RB Leipzig am Samstag taten sich große Räume zwischen den Linien der bayerischen Abwehr auf. "Wir haben die Gegentore bekommen durch individuell schlampiges Verhalten", kritisierte Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel.

Boateng soll nach zwei Jahren zurückkehren

Bei den Münchner sieht man den Handlungsbedarf: Um die Abwehrreihen zu stärken, soll der Rekordmeister bereits intensiv an einer Rückkehr von Ex-Bayernspieler (2011 - 2021) Jerome Boateng arbeiten. Dies hatte am Samstagabend zunächst Sky und später der kicker berichtet. Die Münchner sollen sich demnach in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem seit Juli vereinslosen Innenverteidiger befinden.

Für diesen Sonntag sollen weitere Gespräche für das Comeback geplant sein. Laut Transferexperte Fabrizio Romano kehrt Boateng sogar schon heute zum FC Bayern zurück und erhält nach abgeschlossenem Medizincheck einen Vertrag mit kurzer Laufzeit.

Keine Vertragsverlängerung, keine Ablöse

Boateng hatte den FC Bayern nach seinem Vertragsende verlassen und war zu Olympique Lyon gewechselt. Dort bekam er nach der vergangenen Saison allerdings auch keinen neuen Vertrag mehr. Damit ist Boateng derzeit ohne Verein und die Münchner müssten für den Abwehrspezialisten auch keine Ablösesumme zahlen.