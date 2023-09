Ruderer Zeidler holt sich WM-Gold im Einer

Oliver Zeidler hat den deutschen Ruderern bei der WM in Belgrad das ersehnte Gold beschert. Mit seinem Sieg im Einer-Endlauf gelang dem 27 Jahren alten Münchner der dritte WM-Triumph nach 2019 und 2022. Dank einer überzeugenden Vorstellung verwies der Titelverteidiger den Niederländer Simon van Dorp und den Neuseeländer Thomas Mackintosh am Sonntag auf die Plätze zwei und drei. Damit endete das lange Warten auf die erste DRV-Medaille in den 14 olympischen Wettkampfklassen. Mit dem Männer-Doppelvierer, dem Achter und dem Einer hatten sich nur drei Boote für den Endlauf qualifiziert.