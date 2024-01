Ringen-DM: Kleinostheim - Burghausen | 28.1., 17 Uhr| Livestream

Das rein bayerische Finale um die Deutsche Meisterschaft im Ringen vor der Entscheidung: Wer wird Deutscher Mannschaftsmeister 2024? Der SC Siegfried Kleinostheim und der SV Wacker Burghausen ermitteln im Rückkampf in Kleinostheim den neuen Champion.

Am Sonntag, 28.1.2024, treffen die beiden Mannschaften ab 17.00 Uhr im BR24Sport-Livestream aufeinander. Ihr Kommentator ist Michael Küster. Charly Hilpert führt die Interviews in Elsenfeld.

Gewinnt Titelhamster Burghausen? Oder feiert Kleinostheim eine Premiere?

Die Ausgangslage ist klar: Die Oberbayern aus Burghausen legten im Hinkampf vor. Beim Final-Auftakt haben sie sich mit dem 12:9 einen kleinen Vorteil verschafft. Burghausen holte vier DM-Titel in den vergangenen fünf Jahren.

Doch Kleinostheim ist ebenso heiß auf den Titel. Die Unterfranken feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und würden dies gerne mit ihrer ersten Meisterschaft krönen. 3.000 Zuschauer erwartet der SC Siegfried Kleinostheim zum Rückkampf in der Untermain Arena in Elsenfeld.