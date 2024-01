Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Ringen: Burghausen siegt im Final-Hinkampf gegen Kleinostheim

Im Final-Hinkampf um die Deutsche Meisterschaft im Ringen hat der SV Wacker Burghausen knapp gegen den SC Kleinostheim gewonnen. Der Rückkampf steht am kommenden Sonntag in Unterfranken an, BR24Sport übertragt die Entscheidung ab 17.00 Uhr live.