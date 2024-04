Regionalliga: Memmingen - Fürth II | 26.4., 19 Uhr | Livestream

Das Ziel des FC Memmingen muss es sein, an den letzten vier Spieltagen der Saison noch an zwei Klubs in der Tabelle vorbeizuziehen, um die Play-offs zu erreichen. Derzeit rangiert man fünf Punkte hinter dem FC Eintracht Bamberg, der momentan als 16. gemeinsam mit dem Tabellen-15. und den beiden Zweitplatzierten der Bayernligen Nord und Süd in die Saisonverlängerung gehen würde.

SpVgg Greuther Fürth II in Topform

Erst fünf Saisonsiege hat der FCM bisher vorzuweisen. Im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth müssen die Schwaben dringend einen weiteren folgen lassen, um die direkten Abstiegsplätze noch zu verlassen.

BR24Sport überträgt die Partie ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Reporter ist Bernd Schmelzer.

Einfach wird es nicht für den FCM, denn die U23 aus Fürth ist derzeit top in Form, brachte in der vergangenen Woche sogar dem designierten Meister Würzburger Kickers die erste Saisonniederlage bei und legte am Wochenende einen 2:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten aus Vilzing nach. Nach dem Spiel gegen den Tabellensiebten reisen die Memminger dann nach Bamberg, wo im Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Oberfranken eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen könnte.