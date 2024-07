Polizei beendet türkischen Fanmarsch wegen Wolfsgruß

Berliner Fanzonen wegen Sturmböen geschlossen

Derweil macht das Wetter den Fußballfans in Berlin einen Strich durch die Rechnung. Die beiden Berliner Fanzonen am Brandenburger Tor und Reichstag wurden "aufgrund aufziehender Unwetter und Sturmböen" temporär geschlossen und geräumt, wie die Verantwortlichen mitteilten.

Besucherinnen und Besucher würden angeleitet, sich in Richtung Hauptbahnhof in sichere Bereiche zu begeben und "keinesfalls in den Tiergarten zu gehen". Je nach Entwicklung der Wetterlage könnten die Fanzonen zum Spiel Niederlande gegen die Türkei am Abend (21.00 Uhr) in Berlin wieder geöffnet werden.

Mit Informationen von AFP und dpa.