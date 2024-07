EM 2024: Niederlande - Türkei | 06.07., 21 Uhr | Radioreportage

Nach dem erfolgreichen Achtelfinale in München, bei dem die Stadt einen Tag lang in "Oranje" getaucht war, peilen die Niederländer nun den Halbfinal-Einzug an. 3:0 gewannen die Niederländer gegen Rumänien - und meldeten sich damit so richtig im Turnier an. Doch der Gegner Türkei hat bei der Euro 2024 bereits mehrmals überrascht, vor allem zuletzt beim 2:1 gegen Österreich.

Gelingt den Niederländern erneut ein EM-Coup in Deutschland?

Nach dem EM-Sieg 1988 in Deutschland wollen die Niederländer erneut in der Bundesrepublik für Furore sorgen. Doch dabei müssen sie in der Hauptstadt gegen die Türkei bestehen, die vermutlich das Fan-Übergewicht im Olympiastadion stellen werden. Denen aber in den vergangenen Tagen auch ob des "Wolfsgruß"-Torjubels von Merih Demiral Kritik entgegenstieß.