Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Bayerns

In Teilen Bayerns gibt es seit dem Nachmittag Schauer und Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter mitteilte, ist von den Alpen bis zum südlichen Bayerischen Wald weiterhin mit erhöhter Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen um 115 Kilometer pro Stunde sowie auch Hagel zu rechnen.

Dauerregen von den Alpen bis nach Niederbayern

Außerdem seien unabhängig davon am Nachmittag besonders in Franken sowie im Alpenvorland starke bis stürmische Böen möglich. So wurden einem Sprecher zufolge in Mittelfranken bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 87 km/h gemessen. Von den Alpen bis nach Niederbayern sagte der DWD zudem Dauerregen ab dem Abend bis in den Sonntagabend voraus, darunter örtlich auch unwetterartige Mengen.

Welche Gebiete des Freistaats aktuell betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.