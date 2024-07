Bidens TV-Interview nach Debatten-Debakel: Ein Befreiungsschlag?

Es waren dramatische zehn Tage für Joe Biden. Am Donnerstag vergangener Woche stand er 90 Minuten in einem Studio und bestätigte in den Augen vieler die Bedenken, die es um seine erneute Kandidatur gibt: Im TV-Duell gegen Donald Trump war er kaum zu verstehen, brachte viele Sätze nicht zu Ende und lieferte insgesamt einen blamablen Auftritt.

Die Fragen, ob er dem Amt körperlich und geistig noch gewachsen ist, die gab es bereits davor – allerdings hauptsächlich in den Medien. Sein Auftritt in der Fernsehdebatte war jedoch ein Katalysator und brachte die Debatte in die Mitte der demokratischen Partei.

Rückzugsforderungen werden lauter

Mittlerweile haben sich vier demokratische Kongressabgeordnete offen gegen seine erneute Kandidatur gestellt. Die New York Times berichtete, Biden selbst denke über einen Rückzug aus dem Rennen nach und habe mit einem Vertrauten dieses Szenario besprochen. Biden und das Weiße Haus dementierten. Mehrere Medien berichten zudem, dass in Mark Warner einer der einflussreichsten Senatoren eine Initiative plant, gemeinsam mit Parteikollegen den Präsidenten von einem Rückzug überzeugen zu wollen.

Biden will mit allem, was er hat, diese Welle aufhalten. Er absolvierte seit dem TV-Duell mehrere Wahlkampfauftritte. Seine teils kämpferischen Reden sollen Zweifel an seiner Fitness zerstreuen. Helfen sollte auch das Interview mit George Stephanopoulos, Moderator beim Fernsehsender ABC. Bei dem Gespräch wurde nichts geschnitten oder editiert, erklärte Stephanopoulos anschließend. "Wir haben nichts verändert."