Nach Wolfsgruß: UEFA sperrt türkischen Spieler Demiral

Reizklima vor Spiel am Samstag

Das Problem ist längst ein Politikum. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Grauen Wölfe als militanter Arm der rechtsextremen Partei MHP gelten - jene Partei, mit der Erdoğans AKP zusammenregiert. Auf X hieß es im Medienkanals des Präsidenten, ob jemand hinterfrage, dass die deutschen Nationalspieler einen Adler auf ihrem Trikot ragen würden. Laut Medienkanal hofft Erdoğan, dass die türkische Nationalmannschaft am Samstag als Sieger das Feld verlässt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte schon kurz nach dem Wolfsgruß im Stadion gesagt: "Es ist eine rechtsextremistische Geste - und die hat in deutschen Stadien nichts zu suchen."

Die Giftpfeile flogen prompt. Nach der Einberufung des deutschen Botschafters in Ankara bestellte das Auswärtige Amt am Donnerstag den türkischen Abgesandten ein. In diesem Reizklima ist schwierig abzusehen, was tatsächlich am Samstag passieren wird, die Polizei sieht sich auf alles vorbereitet.

Das türkische Außenministerium bezeichnete die UEFA-Untersuchung gegen Demiral als inakzeptabel. Nicht jede Person, die das Zeichen der Grauen Wölfe zeige, könne als rechtsextremistisch bezeichnet werden. Der Wolfsgruß sei in Deutschland zudem nicht verboten und die Reaktionen der deutschen Behörden "ausländerfeindlich". Im Zuge eines erstarkenden Nationalismus haben zuletzt aber auch Vertreter der politischen Mitte den Wolfsgruß genutzt, um etwa Wähler aus nationalistischeren Milieus anzusprechen.

"Nonplusultra-Hochrisikospiel" in Berlin

Die diplomatische Sprengkraft ist jedenfalls enorm, das Olympiastadion ein Pulverfass, weshalb die Polizei das Viertelfinale umgehend als "Nonplusultra-Hochrisikospiel" einstufte. Ein geräuschloses Fußballspiel in der Hauptstadt, in der 200.000 türkischstämmige Menschen leben, darf kaum erwartet werden.

3.000 Einsatzkräfte, sagte Gewerkschaftssprecher Benjamin Jendro, Sprecher der Polizeigewerkschaft, dem Nachrichtenportal watson, werden im Einsatz sein. "Es wird alles in den Dienst alarmiert, was irgendwie möglich ist, und wir hoffen natürlich auf Unterstützung von Bund und Ländern", sagte Jendro, der obendrein klarstellte: "Bei uns gilt der Wolfsgruß als rechtsextremes Symbol."

Verboten ist die Geste in Deutschland offiziell nicht. Neben dem Bereich um das Stadion wird die Polizei vor allem auch die Fantreffen am Hammarskjöldplatz (Niederlande) und Breitscheidplatz (Türkei) absichern. Die Türken, die schon in den vorigen Runden die Siege ihrer Mannschaft mit Autokorsos auf dem Kurfürstendamm feierten, dürften jedoch klar in der Überzahl sein. Gerade in den Bezirken Kreuzberg und Neukölln wird Ausnahmezustand herrschen, Fans drängen in die Cafes und Spätis, um am Bildschirm gemeinsam mitzufiebern.

Mit Informationen von sid und dpa