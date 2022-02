Entscheidung über Doping-Verdacht bei Valieva am Montag

Die russische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Valieva ist vor den Winterspielen in Peking positiv auf das Stimulans Trimetazidin getestet worden. Das teilte die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beauftragte Internationale Testagentur ITA am Freitagmorgen mit. Ob die 15-Jährige, die mit der russischen Mannschaft Gold im Teamwettbewerb gewonnen hatte, am Einzelwettbewerb teilnehmen darf, entscheidet sich am Montag.

Das teilte die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs CAS am Samstag mit. Somit entscheidet sich erst einen Tag vor dem Beginn des Einzelwettbewerbs, ob die 15-jährige Russin im Kurzprogramm an den Start gehen darf.

Doping-Probe von Dezember 2021

Valievas positive Probe wurde laut ITA-Mitteilung am 25. Dezember am Rande der russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften in St. Petersburg genommen. Das WADA-akkreditierte Labor in Stockholm teilte den positiven Befund am Dienstag mit - einen Tag nach dem olympischen Teamwettbewerb.

Trimetazidin ist ein Medikament, dass im Leistungssport den Blutfluss im Herzen bei starker körperlicher Anstrengung aufrecht erhält. Es steht seit 2014 auf der Verbotsliste.