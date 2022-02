Olympia: Preuß nach enttäuschendem Sprint den Tränen nah

Auch Vanessa Hinz ratlos

Vanessa Hinz vom SC Schliersee qualifizierte sich mit Platz 55 (+2:40.00m) gerade noch für die Verfolgung am Sonntag (10 Uhr MEZ). "Die Enttäuschung ist groß", sagte Hinz. "Wenn eine schwache Läuferin wie ich einen Dreier schießt, dann hat man da vorne auch nichts zu suchen. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Die Bedingungen waren gut."

Bei den deutschen Biathletinnen ist jetzt vor allem Aufbauarbeit gefordert. Der Olympiasieg von Denise Herrmann schien das Team noch zu beflügeln, die Ergebnisse aus dem Sprint haben das Team zurückgeworfen.

Am Sonntag in der Verfolgung sind die Chancen für ein positives Ergebnis aufgrund der schlechten Platzierungen gering. Trotzdem kann ein gutes Rennen zumindest für ein besseres Selbstbewusstsein sorgen. Das braucht es gerade am meisten.