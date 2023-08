Harry Kane will "besser werden als Robert Lewandowski"

Am Sonntagabend bestreitet der FC Bayern gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr/live in der Radioreportage) sein erstes Bundesliga-Heimspiel. Beim 4:0-Sieg in Bremen erzielte Harry Kane sein erstes Tor im Trikot des Rekordmeisters.

Kane beeindruckt vom hohen Tempo im Bayern-Spiel

Nun will der Rekordtransfer in der Münchner Arena nachlegen, der in seinem Premierenspiel in der Bundesliga überrascht von der Geschwindigkeit im Spiel war. "Am beeindruckendsten waren tatsächlich das hohe Tempo und die Atmosphäre. Ich muss mich daran anpassen", äußerte Kane in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Kane weiter: Es sei ein Liga-Spiel gewesen, "aber es hat sich angefühlt wie eine große europäische Nacht, wie ein Champions-League-Spiel. Das Match war ein Hochgeschwindigkeitsspiel".

Kane "will helfen, Anführer sein, Tore schießen"

Der Topstar will bei den Bayern "helfen, Anführer sein, Tore schießen und auflegen." Kane will Robert Lewandowski bei den Bayern endgültig vergessen machen. Mit 41 Treffern in der Saison 2020/2021 hält der Pole den Torrekord in der Bundesliga. "Ich will sein Level erreichen - und vielleicht sogar noch besser werden", kündigte Kane an.

Ein konkretes Ziel in Sachen Tore hat sich Kane aber nicht gesetzt: "Es hängt auch davon ab, wie die Saison läuft. Ich setze mir keine Marke für die Saison, eher von Monat zu Monat. Ich werde sicher Chancen in dieser Mannschaft bekommen. Davon will ich so viele wie möglich verwerten, Spiele gewinnen. Am liebsten natürlich schon am Sonntag gegen Augsburg."

Kane: "Ablöse habe ich nicht im Kopf"

Die Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro ist für den 30-Jährigen keine Belastung: "Die Ablöse habe ich dabei nicht im Kopf, das verändert nicht meine Herangehensweise", betonte Kane. Er sei den Bayern "extrem dankbar, dass sie nie lockergelassen haben. Sie haben großes Vertrauen in meine Stärke. Ich will aber nicht zu sehr auf die Zahl schauen", so der englische Nationalmannschaftskapitän.

Kane, der in seiner Karriere noch keinen großen Titel gewonnen hat, widersprach der These, es sei eine Jetzt-oder-nie-Situation für den Abschied aus Tottenham gewesen. "Die Entscheidung für den FC Bayern wurde nicht wegen Zeitdrucks, sondern aus Überzeugung getroffen", sagte er. Kane machte aber keinen Hehl aus der Bedeutung von Titeln. "Diese ersten Pokale zu gewinnen, ist für mich sehr wichtig. Ich hoffe, dass das schon in dieser Spielzeit der Fall sein wird."

Kane betont gute Beziehung zu Tuchel

Große Stücke hält der Stürmer auf den Bayern-Trainer. "Thomas Tuchel strotzt vor Ideen, er hat eine tolle Persönlichkeit", sinnierte Kane. Es sei ihm wichtig, "zum Trainer eine gute Beziehung zu haben. Der Grundstein dafür wurde früh gelegt. Thomas sagt dir seine Meinung offen ins Gesicht - und er will, dass du das genauso bei ihm machst. Das Menschliche sowie das Fachliche passt bei uns beiden einfach".