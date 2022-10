> Sport > Nullnummer gegen Zwickau: Ingolstadt verliert den Anschluss

0:0 - der FC Ingolstadt trennt sich am 10. Spieltag torlos gegen den FSV Zwickau. Damit bleibt es bei den "Schanzern" bei nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen in der 3. Liga. Die Tabellenspitze rückt in immer weitere Ferne.