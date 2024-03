Niederlage gegen Bremerhaven - ERC Ingolstadt droht Playoff-Aus

Der Vizemeister ERC Ingolstadt hat im 1.000. DEL-Spiel von Nationalstürmer Daniel Pietta die zweite Niederlage im Playoff-Viertelfinale gegen Hauptrundensieger Bremerhaven kassiert. Gegen die Fischtown Pinguins verspielte Ingolstadt am Mittwoch eine 3:1-Führung und verlor das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie, in der vier Erfolge zum Weiterkommen notwendig sind, noch mit 3:4 (1:0, 2:1, 0:2) nach Verlängerung.

Colt Adam Conrad schoss das entscheidende Tor in der fünften Minute der Overtime. Das erste Spiel am Sonntag hatte Bremerhaven bereits 6:4 gewonnen, am Freitag geht es an der Nordsee weiter.

"Wir müssen uns das Spiel anschauen und schauen, dass wir die richtigen Anpassungen vornehmen", sagte ERC-Coach Mark French mit Blick auf die nächste Partie. "Aber wir glauben noch an uns."

Krauß: "Es ist noch alles drin"

Und auch Torschütze Philipp Krauß versucht sich auf die positiven Aspekte der Partie zu fokussieren: "Wir sind besser rausgekommen als im ersten Spiel", sagte Krauß. "Bremerhaven hatte zwar viele Chancen, aber wir standen defensiv ziemlich sicher, umso bitterer war es den Ausgleich zu kassieren und dann in der Verlängerung zu verlieren."

Krauß blickt nach der Niederlage nach vorne: "Es ist noch alles drin. Es hilft jetzt nichts, dass wir aufgeben. Wir glauben an uns und genau so müssen wir am Freitag auch auftreten."

Daniel Piettas 1.000. DEL-Einsatz

Vor dem Spiel wurde der 37 Jahre alte Daniel Pietta für seinen Karrieren-Meilenstein geehrt. Der frühere Krefelder ist der zwölfte Feldspieler in der Historie der Deutschen Eishockey Liga, der mindestens 1.000 Partien schafft. Der frühere Kölner Mirko Lüdemann hält mit 1197 DEL-Partien den Rekord für die meisten Partien im deutschen Eishockey-Oberhaus.