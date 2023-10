Nationalmannschaft: Stimmungswandel deutlich zu spüren

"Kurz, knapp, konkret und klar", kamen die Ansagen, berichtete Kapitän Ilkay Gündogan und lobte: "Das ist wichtig für diese Mannschaft." In zwei Sitzungen nach dem Frühstück und direkt vor dem Training hatte Nagelsmann - dem Jetlag zum Trotz - sein Team vorbereitet. "Er will versuchen, aus der wenigen Zeit, die wir haben, das Maximum rauszuholen", so Gündogan.

Das wird auch nötig sein, um hierzulande endlich wieder so etwas wie Euphorie um die DFB-Auswahl zu entfachen und um die Hoffnungen von Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig zu erfüllen, die die erste Trainingseinheit gemeinsam mit Rettigs Vorgänger Oliver Bierhoff verfolgten. Was sie sahen: Ein lautstarker, detailversessener Coach, der viel erklärte und vormachte: "Julian Nagelsmann ist ein Perfektionist, der uns alle besser machen kann", sagte Stürmer Niclas Füllkrug hinterher.

Nagelsmann gibt "einfache "Grundprinzipien" vor

Natürlich gehe es auch in den Kennenlern-Gesprächen außerhalb des Platzes "relativ schnell um Fußball", berichtete Leverkusens Jonas Hofmann. Nagelsmann hat keine Zeit zu verlieren, vor seinem Länderspiel-Debüt am Samstag (21.00 Uhr MESZ/Radioreportage im BR24Sport Livecenter) gegen Gastgeber USA bleiben ihm gerade mal noch vier Einheiten mit der Nationalmannschaft.

"Wir sind noch in der Beschnupperungsphase", erklärt Gündogan, "aber man merkt, dass es technisch und taktisch auf sehr hohem Niveau zugehen wird." Und Nagelsmann zugleich und zuvorderst auf einfache "Grundprinzipien" setzt - ein Wort, das im Schatten des Gillette Stadiums von NFL-Riese New England Patriots immer wieder fiel.

Zeitmangel zwingt zu einfachen Botschaften

Was damit gemeint ist? "Da geht es weniger ums Taktische als um gewisse Tugenden, die wir an den Tag legen sollen", sagte Gündogan. Wie nach der Trennung von Hansi Flick beim 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Aus den ersten Sitzungen habe er mitgenommen, dass Nagelsmann zwar seine Grundüberzeugungen habe, sagte Gündogan, "aber er will es einfach halten, weil wir nicht viel Zeit haben".

Ein Stimmungswechsel im Team sei jedenfalls deutlich zu spüren: "Man merkt den Tatendrang, man merkt die Motivation", beschrieb Gündogan die ansteckende Power und deshalb "hoffen wir auf zwei tolle und hoffentlich erfolgreiche Spiele".