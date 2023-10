EM: Großbritannien, Irland, Türkei und Italien erhalten Zuschlag

Football is coming home: Der europäische Fußballverband Uefa hat im schweizerischen Nyon verkündet, dass die EM 2028 in Großbritannien und Irland stattfindet. Für England ist es das zweite Mal, dass es eine EM austrägt. 1996 hatte dort das Turnier stattgefunden – damals schoss Oliver Bierhoff die deutsche Nationalmannschaft gegen Tschechien per Golden Goal zum Titel. Diesmal richtet England das Turnier allerdings nicht alleine aus.

Schottland, Nordirland, Wales und Irland werden auch Gastgeber des Turniers sein. Mangels Gegenkandidaten war die Entscheidung zugunsten der gemeinsamen Bewerbung der Verbände reine Formsache, Verlierer gab es keine.

Türkei richtet Turnier zum ersten Mal aus

Gleiches gilt für die EM 2032. Ursprünglich hatten sich Italien und die Türkei als Einzelkandidaten beworben, ehe sie sich im Juli auf eine gemeinsame Bewerbung einigten. Im Zuge dessen nahm die Türkei auch ihre weitere Bewerbung für die EM 2028 zurück. Italien richtete das Turnier zuletzt 1980 aus. Und auch damals hieß der Gewinner Deutschland.

Die Türkei, mit Istanbul als Schauplatz des vergangenen Endspiels der Champions League, ist zum ersten Mal Gastgeber. Bewerbungen um die Ausrichtung der Turniere 2008, 2012, 2016, 2020 und 2024 waren gescheitert. Auch Russland hatte im Frühjahr 2022 Interesse an der Austragung der EM 2028 und 2032 angemeldet. Die UEFA wies die Bewerbung mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Verweis auf ihre Bewerbungsregularien allerdings ab. Die nächste EM findet im kommenden Jahr in Deutschland statt (14. Juni bis 14. Juli 2024).