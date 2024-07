Ministerpräsident Söder empfängt SSV Jahn Regensburg in München

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am heutigen Montag die Herren-Mannschaft des SSV Jahn Regensburg im Prinz-Carl-Palais in München empfangen. Anlass war der Wiederaufstieg des Jahns in die zweite Fußballbundesliga.

Söder lobt "großartigen Erfolg"

"Ein großartiger Erfolg für eine sehr sympathische Mannschaft, die einen mitreißenden Saisonendspurt und eine super Leistung in der Relegation gezeigt hat. Herzlichen Glückwunsch zum Comeback in der 2. Liga. Alles, alles Gute für die kommende Saison", sagte Markus Söder in München zu der Mannschaft aus Regensburg.

Normalerweise empfängt der bayerische Ministerpräsident andere Gäste im Prinz-Carl-Palais zum Eintrag ins Goldene Buch der Bayerischen Staatsregierung.

"Da tragen sich normalerweise wirklich nur Präsidenten ein. Ein bisschen weiter vorn steht Joe Biden, Macron steht da drin. Olaf Scholz steht glaub ich noch nicht drin." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Jetzt durften sich also die Spieler und Verantwortlichen von Jahn Regensburg verewigen. Damit wird zum ersten Mal ein Fußball-Zweitligist für seine Leistung - für den Aufstieg - vom Ministerpräsidenten selbst gewürdigt.

Jahn-Kapitän Andi Geipl sagte im Anschluss: "Für uns ist das eine Riesenehre, dass wir herkommen durften und uns mit Herrn Söder unterhalten und uns in das Buch reinschreiben durften."

Söder: Gegen Fürth gewinnen, beim Club zurückhalten

Markus Söder, der eigentlich selbst Fan vom 1. FC Nürnberg ist, verwies auf die besondere Leistung des Jahn in der vergangenen Saison. Außerdem sagte er: "Mein Finanzminister ist großer Fan von euch, der hat mitgelitten in der letzten Saison." Gemeint ist der Oberpfälzer Albert Füracker (CSU).

Der Jahn hat spätestens mit dem Spektakel in der Relegation ganz Bayern begeistert und weiß um die Ehre der Auszeichnung. Nur eine Bitte hatte Söder an die Spieler des Jahn: "Gegen Fürth könnt ihr gewinnen, beim Club würde ich sagen, haltet euch zurück."

Namhafte Verpflichtungen beim Jahn: Ziel Klassenerhalt

Regensburg geht wohl sowieso erstmal als bayerische Nummer 3 in die neue Zweitliga-Saison, meint Sportchef Achim Beierlorzer. Das Ziel ist klar: "Klassenerhalt, die 40 Punkte erreichen – und dann noch ein paar Spiele übrig zu haben, das ist ganz klar unser Ziel."

Der Kader steht bereits – mit durchaus namhaften Verpflichtungen: Der Zweitligaaufsteiger hat Mittelfeldspieler Sebastian Ernst verpflichtet. Der 29-Jährige spielte zuletzt für Ligakonkurrent Hannover 96 und erhält beim Jahn einen Vertrag bis Juni 2026. Nach Kai Pröger und Julian Pollersbeck ist Sebastian Ernst der dritte Neuzugang für den SSV Jahn in dieser Woche. "Wir sind sehr glücklich, dass wir Sebastian vom SSV Jahn und unserem Plan mit ihm überzeugen konnten. In seiner aktiven Zeit hat er schon einige wichtige Erfahrungen sammeln können, die unserer Mannschaft in der 2. Bundesliga weiterhelfen werden. Besonders durch seine Pass- und Ballsicherheit sowie seinem Auge kann er ein Ankerpunkt in unserem Spiel werden", sagte Achim Beierlorzer über Ernst.