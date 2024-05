Jahn wieder in der 2. Liga: Emotionale Feier in Regensburg

Jahn Regensburg hat den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gebührend gefeiert. Es war eine große Party, aber es gab auch nachdenkliche Momenten Der Jahn widmet seinen Aufstieg Mitspieler Agyemang Diawusie.

Diawusie-Rufe auf dem Haidplatz

Beim Empfang des Teams in der Regensburger Innenstadt riefen die Fans immer wieder "Agy Agy" - seinen Spitznamen. "Wir sind uns ganz sicher, dass Agy von oben zuschaut, dass er stolz auf uns ist. Wir haben ihn geliebt, weil er so ein toller Junge war", sagte Jah-Spieler Konrad Faber.

Diawusies Trikot war auch beim Relegationsspiel gegen Wiesbaden mit dabei. Tiefe Trauer und große Freude lagen ganz nah beieinander bei dem 2:1- Aufstiegs-Sieg der Oberpfälzer.

Enochs: "Müssen hart an uns arbeiten"

Doch der Blick geht nun auch so langsam Richtung 2. Liga: "Wir haben einen kurzen Break. Dann kommen wir nochmal zusammen und bereiten uns auf eine super 2. Liga vor. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir müssen hart an uns arbeiten", so Trainer Joe Enochs.