Jahn Regensburg startet ins Abenteuer zweite Fußball-Bundesliga

Jahn Regensburg wagt einen neuen Anlauf in der zweiten Fußball-Bundesliga. Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer schafften die Oberpfälzer den direkten Wiederaufstieg, setzten sich am Ende in zwei Relegationsspielen gegen Wehen Wiesbaden durch und kehren nach nur einem Jahr zurück ins Unterhaus der Bundesliga.

Ein Erfolg, den Trainer Joe Enochs erst einmal verarbeiten musste: "Das hat alles etwas Zeit gebraucht, um runterzukommen. Aber die Vorfreude auf die neue Saison, auf das, was die Jungs geschafft haben, ist riesengroß."

1. FC Köln, HSV, Hertha: Den Jahn erwarten starke Gegner

Der Aufstiegsjubel ist verklungen. Ab jetzt gilt volle Konzentration auf das Abenteuer zweite Liga. Für viele Spieler ist diese Liga Neuland. Auch für den Chefanweiser an der Seitenlinie ist ein Saisonstart in der zweiten Liga neu. Zweimal - in Osnabrück und vor gut einem Jahr eben in Regensburg - hat Enochs ein Team erst in der Schlussphase der zweiten Liga übernommen und einen Abstieg nicht mehr verhindern können.

Nun hat er vom Start weg die Chance, am großen Ziel Klassenerhalt maßgeblich mitzuarbeiten. Das wird schwer genug, weiß Jahn-Trainer Joe Enochs. Denn die zweite Liga ist stark wie nie: "Der 1. FC Köln kommt runter, der HSV bleibt drin, Hertha BSC, Düsseldorf – das ist eine brutal starke Liga".

Vertrauen in das Aufstiegsteam

Bei den Spielern hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr wenig getan. Letzten Sommer tauschte der Jahn nach dem Abstieg fast die komplette Mannschaft aus. Diesmal sieht es anders aus: Der Kader der Regensburger wird nur punktuell ergänzt oder verstärkt. Bislang gab es nur einen namhaften Abgang: Außenspieler Konrad Faber verabschiedete sich zum Schweizer Erstligisten Sankt Gallen. Unter den wenigen Neuzugängen sticht vor allem einer heraus: Christian Kühlwetter. Der 28-Jährige kommt vom Bundesligisten Heidenheim an die Donau und soll als Stürmer für deutlich mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen, als es die Oberpfälzer in der letzten Saison schafften.

Das erste Punktspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga steht für den SSV Jahn Regensburg dann am ersten August-Wochenende auf dem Programm. Gegen wen es geht, steht noch nicht fest. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird voraussichtlich am 4. Juli die Spielpläne veröffentlichen. Sicher ist jedoch, dass der Jahn in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten VfL Bochum trifft. Das Heimspiel findet am 18. August im Regensburger Jahnstadion statt.

Zum vierten Mal in Liga zwei

Die Regensburger starten somit zum vierten Mal das Abenteuer zweite Liga. In den Spielzeiten 2003/2004 sowie 2012/2013 hielten sich die Oberpfälzer lediglich ein Jahr, stiegen sofort wieder ab. Die letzte Zeit in der zweiten Liga dagegen dauerte sechs Jahre, von 2017 bis 2023. In dieser Zeit hat sich der Jahn deutschlandweit einen guten Namen gemacht. Mit einem sensationellen 5:0-Auswärtssieg beim Hamburger SV sowie durch Pokalsensationen wie gegen den 1.FC Köln sorgten die Regensburger bundesweit für Schlagzeilen. An den Erfolg der letzten Zweitligazeit will der Jahn nun anknüpfen.