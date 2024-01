Ski Alpin: Lena Dürr fährt in Kranjska Gora aufs Podest

Lena Dürr präsentiert sich weiter in Topform. Die Technikspezialistin vom SV Germering fuhr in einem engen Rennen beim Slalom in Kranjska Gora auf den zweiten Platz (+0,72 Sekunden). Den Tagessieg holte sich Petra Vlhova (1:47,62 Sekunden). Platz drei ging an die US-Amerikanerin AJ Hurt (+0,87 Sekunden).

Komplizierte Strecke: Dürr zittert sich auf Platz zwei

Bei schwierigen Bedingungen, einer ständig weicher werdenden Strecke mit tiefen Spuren und einem kompliziert gesteckten Kurs musste Dürr die 1,83 Sekunden Vorsprung auf A.J. Hurt, die sie im Starthäuschen noch hatte, fast vollständig aufbrauchen. Hurt hatte eine starke Zeit vorgelegt, an der sämtliche Größen scheiterten. Von Sara Hector bis Katharina Liensberger - keine konnte die Bestmarke der US-Amerikanerin schlagen. Und auch Dürr musste zittern. Je näher sie dem Ziel kam desto geringer wurde der Vorsprung. Ein Fast-Quersteher kurz vor dem Ziel fraß noch einmal richtig Zeit, doch am Ende des Laufes leuchtete die grüne Eins. 0,15 Sekunden der knappe Vorsprung.

Doch ganz oben wartete noch eine, die an guten Tagen fast unschlagbar ist. Petra Vlhova ließ von Start bis Ziel keine Zweifel aufkommen, dass sie diesen Sieg in Kranjska Gora holen würde. 0,72 Sekunden lagen zwischen ihr und Dürr. Superstar Mikaela Shiffrin war, geschwächt durch eine Erkältung, schon im ersten Durchgang nach einem Einfädler ausgeschieden.

Dürr in Topform - Hilzinger holt Weltcuppunkte

Für die 32-jährige Dürr ist es bereits der vierte Podestplatz in dieser Saison, zum dritten Mal steht sie auf dem zweiten Platz. So belegt sie im Slalom-Gesamtweltcup den dritten Platz.

Freuen kann sich auch Jessica Hilzinger. Die 30-Jährige erreichte Platz 20 und stellte somit eine Saisonbestmarke auf. Auch Emma Aicher, die große Zukunftshoffnung des DSV hatte den zweiten Durchgang erreicht, rutschte nach der zweiten Zwischenzeit weg und schied aus.