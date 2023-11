Nagelsmann-Heimdebüt: Deutschland - Türkei in der Radioreportage

Duelle mit der Türkei mit viel Brisanz

Duelle mit der Türkei liefern für Spieler wie für Fans immer viel Brisanz. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen 2020 in Köln gab es ein wildes 3:3. Unvergessen ist das EM-Halbfinale in Basel 2008, als Deutschland durch ein Tor von Philipp Lahm in der Schlussminute 3:2 gewann. In Berlin gab es 2010 einen 3:0-Sieg der DFB-Elf, damals im Fokus Mesut Özil, der von türkischen Fans ausgepfiffen wurde.

Mehrere Zehntausend türkische Fans werden auch am Samstag im mit mehr als 70.000 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion erwartet. Die Stimmung wird knistern. Bei insgesamt 21 Spielen ist die deutsche Bilanz mit 14 Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen positiv.

Danach noch fünf Testspiele bis zur EM

Nach dem Türkei-Spiel folgen für Nagelsmann noch fünf weitere Testpartien bis zum EM-Anpfiff am 14. Juni in München. Bereits am Dienstag (20.45 Uhr/Radioreportage BR24Sport Livecenter) geht es in Wien gegen Österreich.

Im März sind nach derzeitigem Stand Spiele gegen die Niederlande und in Frankreich geplant, aber noch nicht bestätigt. Weitere zwei Tests wird es im unmittelbaren Turniervorlauf im Juni geben. Nagelsmann hat noch einen sehr wichtigen Termin: Am 2. Dezember werden in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost.