Nur Unentschieden: Fürth muss sich mit einem Punkt begnügen

Am 8. Spieltag der zweiten Bundesliga zeigten sich die Kontrahenten in der Elversberger Arena von Beginn an angriffslustig. Der erste Treffer ging an den Aufsteiger, der nach drei Siegen in Folge in der zweiten Liga angekommen ist. Manuel Feil hatte sich das Leder in der neunten Minute zurechtgelegt und an Fürths Tormann Jonas Urbig vorbei ins lange Eck geschoben. Das Führungs-Tor hob sogleich die Stimmung bei den Gastgebern und den Fans im Stadion.

Wagner empfiehlt sich mit Tor-Vorlage

Doch das Kleeblatt hatte schnell die passende Antwort parat. Der für den gesperrten Julian Green in die Startelf gerückte Robert Wagner leitete mit einem überlegten Steckpass in den Sechzehner den Ausgleichstreffer ein. Dort tauchte Branimir Hrgota (14') alleine vor Nicolas Kristof auf und schickte das Spielgerät aus halblinker Position souverän zum 1:1 ins lange Eck. Dieses Mal durften die mitgereisten fränkischen Fans jubeln.

Mit engagiertem Einsatz und guten Kombinationen stieg die Hoffnung auf mehr. Doch für den nächsten Abschluss fehlte es den Fürthern an Präzision. Simon Astas (42') abgefälschter Abschluss aus der zweiten Reihe senkte sich erst hinter der Querlatte. Bei den folgenden zwei Ecken blieb das Kleeblatt zu ungefährlich. Auch die Gastgeber blieben harmlos. Ein Schuss von Dickson Abiama landete kurz vor der Pause direkt in den Armen von Nicolas Kristof.

Schiedsrichter entscheidet gegen Strafstoß

In der Nachspielzeit gab es allerdings noch Klärungsbedarf beim Schiedsrichter. Kevin Conrad war der Ball bei einer Ecke an den abgespreizten Arm gesprungen. Nach Videobeweis entschied der Unparteiische sich gegen einen Strafstoß. Ausschlaggebend war wohl bei der Entscheidung, dass der SV-Kapitän seinen Arm noch zurückgezogen hatte.

Hoffen auf den Lucky Punsch

Obwohl die Gäste mehr Laufleistung zeigten, war der große Ertrag nicht zu sehen. In der Schlussphase drückten die Franken noch einmal auf den Dreier. Lukas Petkov bekam den Ball an der Fünferkante und zwang Kristof aus der kurzen Distanz zu einem exzellenten Hechtsprung. Auch Elversberg hoffte noch auf den Lucky Punsch. Am Ende blieb es aber beim 1:1.