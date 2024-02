Klassenerhalt rückt näher: Augsburg dreht Spiel gegen Freiburg

Der FC Augsburg haderte zunächst, jubelten am Sonntagabend dann aber doch noch. Mit einem 2:1 (0:1) setzten sich die Schwaben am 23. Spieltag der Bundesliga gegen den SC Freiburg durch. Die Schwaben zeigten sich über die 90 Minuten mutiger und spielfreudiger. Dennoch waren es jedoch Freiburger, die zunächst in Führung gingen. Die Truppe von FCA-Coach Jess Thorup konnte das Spiel jedoch drehen und den bequemen Puffer auf den Relegationsrang auf neun Punkte vergrößern.

Gleich zu Beginn war viel Tempo im Spiel: Kurz nach Anpfiff bekam der Linksverteidiger Iago im Sechzehner den Ball von Vargas und schoss ab, doch der Ball landete am Pfosten. Ähnlich schnell ging es weiter. In der 17. Spielminute dann ein fatales Foul. Der Augsburger Fredrik Jensen brachte Vincenzo Grifo mit einem leichten Tritt zu Fall und Schiedsrichter Bastian Dankert entschied auf Elfmeter für den SC Freiburg.

Uduokhai und Engels lassen FCA jubeln

Den verwandelte dann der eben zu Fall gekommene Grifo zum 1:0 (19.) Die Gastgeber blieben bis zur Halbzeitpause jedoch die aktivere Mannschaft, immer wieder schien der Ausgleichstreffer in Reichweite, die Freiburger hingegen waren mit Verteidigen beschäftigt.

Nach der Pause blieben die Hausherren die dominante Mannschaft - und vor allem Iago sorgte für Chancen. Das 1:1 gelang dann aber durch Innenverteidiger Felix Uduokhai. Nachdem ein Volleyschuss von Phillip Tietz noch vom Freiburg-Keeper Noah Atubolu abprallte, verwandelte Uduokhai per Kopf zum 1:1 (72.). Der eingewechselte Arne Engels legte rund zehn Minuten später nach und schoss seine Mannschaft zum 2:1-Sieg (81.). Die Gäste schienen nach Engels Tor plötzlich wacher, doch die wirkliche Chancen konnten sie sich bis zum Abpfiff nicht erarbeiten.