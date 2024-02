Thon: "Tuchel zur falschen Zeit am falschen Ort"

"Thomas Tuchel war zur falschen Zeit am falschen Ort", meint Experte Olaf Thon in der Sendung "Heute im Stadion" auf Bayern1. "Es sind so viele Probleme beim FC Bayern da gewesen, das hätte wohl kein anderer Trainer besser machen können."

"Es braucht einen Neuaufbau"

Der FC Bayern München müsse schnellstmöglich Lösungen finden für die vielen offen Baustellen, so der Experte: "Das sind alternde Stars wie Neuer und Müller, es sind Spieler wie Kimmich und Goretzka im Mittelfeld, die ihre Leistung nicht so bringen wie in den Jahren zuvor. Auch alternde Chefs des Vereins wie Rummenigge und Hoeneß – so was kann keiner verkraften und deswegen braucht es jetzt einen Neuaufbau!"

Erinnerungen an verkorkste Saison 1991

Die Bayern müssten wieder als Team agieren, meint Thon. Er vergleicht die aktuelle Situation mit einer der schwächsten Bayern-Spielzeiten 1991/92, als sie am Saisonende nur Zehnter wurden. Damals war Thon als Spieler beim FCB und erinnert sich: "Damals wurde alles auf Null gekrempelt, da kamen Hoeneß und Rummenigge als Vizepräsidenten zum FC Bayern und haben eine Trendwende zum Guten herbeigeführt. Das kann jetzt auch der Fall sein. Zum Beispiel mit Max Eberl!"

Eberl wird am 1. März seinen Posten als Sportvorstand in München antreten. Auf ihn wartet eine Herkulesaufgabe.