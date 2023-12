Kanes ungewohnte Winterpause: Wackelt der Lewandowski-Rekord?

Nur 95 Millionen habe man für Harry Kane bezahlt und keinen Cent mehr, stellte Uli Hoeneß Anfang Oktober im BR-Sonntagsstammtisch klar. Kurz vor Weihnachten muss man rückblickend sagen: Die Münchner hätten wohl auch das doppelte zahlen können und das Investment wäre trotzdem aufgegangen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft knackt einen Rekord nach dem nächsten und hat seinen Vorgänger - einen gewissen Robert Lewandowski - längst vergessen gemacht.

Lewandowski-Rekord in Gefahr

In 15 Bundesliga-Einsätzen war Kane 21 mal erfolgreich. Trifft er in ähnlichem Tempo weiter, knackt er den 41-Tore-Rekord der letzten Nummer neun des FC Bayern ohne Probleme. In der Champions League hat er in sechs Partien viermal genetzt. Dazu stand er bis auf das Pokalspiel in Saarbrücken immer in der Startelf. Wie das Gastspiel im Saarland ohne Kanes Hilfe ausging, ist bekannt.

Der Treffer zum 2:0 in Wolfsburg war sein letzter im Fußballjahr 2023 - und ein besonders schöner noch dazu. "Ich hatte ein bisschen Platz vor dem Strafraum und manchmal musst du einfach draufhauen und der ist dann in den Winkel gegangen." So nüchtern beschrieb der Sommer-Neuzugang am Sportschau-Mikrofon nach dem 2:1-Sieg bei den Wölfen sein Kunstwerk vor der Halbzeitpause. In der Tat hatten ihm die Wolfsburger etwas viel Platz gelassen. Doch den muss ein Stürmer aus 25 Metern Torentfernung auch erstmal so zu nutzen wissen.

Kane schickt Strandbilder an seine ehemaligen Teamkollegen

Ein Wunderstürmer, der nahezu immer spielt, darf sich aber auch ausruhen. Zumindest in der Bundesliga gibt es eine Winterpause, die Kane so noch nicht kannte. In England gönnt sich der Fußball bekanntlich nur eine klitzekleine Weihnachtspause und legt am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem sogenannten "Boxing Day", wieder los. Das galt jahrelang auch für Harry Kane, der die Weihnachtsferien nun im Warmen verbringen kann. "Ich werde allen meinen Freunden in England ein Bild von mir am Strand schicken, wenn sie spielen. Das wird bestimmt lustig", witzelte er bei "Sky".

Wusste nicht was mich erwartet

Kane blickt zufrieden zurück auf sein erstes Halbjahr in Deutschland. "Als ich England im August verlassen habe, wusste ich nicht, was mich erwarten würde", gab er, der mit seinen damals 29 Jahren noch nie zuvor die Insel verlassen hatte, im Interview mit der Sportschau zu. Und doch scheint er den Schritt nicht bereut zu haben. "Ich liebe jede Minute", strahlte Kane in Katakomben der Wolfsburger Arena.

Bei all seinen Erfolgen blieb wohl nicht zu viel Zeit für einen Deutsch-Intensivkurs. Mit der Verabschiedung "Fröhliche Weihnachten" der Interviewerin wusste der Ausnahmestürmer noch nichts anzufangen. Aber wer so ehrgeizig und erfolgreich auf dem Platz ist, für den sollte auch das kein unlösbares Problem darstellen.