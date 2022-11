> Sport > Joshua Kimmich: "Heißer als das Wetter" auf das Auftaktspiel

Joshua Kimmich will auch in der Nationalmannschaft den großen Erfolg. In der zentralen Rolle als Mittelfeldchef kann er zum Schlüsselspieler werden. Was er beim FC Bayern München durch zahlreiche Titel bereits unter Beweis gestellt hat.