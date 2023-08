Hoffnung auf Olympia: Würzburger Ruderer fahren zur WM

Es ist die letzte Erholungspause, bevor es um alles geht: Erst am Sonntag sind Fabio Kress, Joachim Agne und die Zwillinge Johanna und Marion Reichardt aus dem letzten Trainingslager zurückgekehrt – am 3. September dann starten die Ruder-Weltmeisterschaften in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Zeit für die vier jungen Ruderer vom Akademischen Ruderclub Würzburg (ARCW) zu regenerieren und sich mental auf die Wettkämpfe vorzubereiten. "Man wird schon ein bisschen nervös", so Fabio Kress. "Aber die richtige Aufregung kommt dann erst am Finaltag."

Ruder-Weltmeisterschaften vom 3. bis 10. September

Der 23-Jährige tritt zusammen mit seinem Vereinskollegen Joachim Agne (28) in der Disziplin Leichtgewichts-Doppelvierer an. Die beiden Würzburger wurden gemeinsam mit Max von Bülow (RC Allemannia) und Simon Klüter (Mannheimer RV Amicitia) vom Deutschen Ruderverband nominiert. Die Zwillingsschwestern Marion und Johanna Reichardt (26) gehen in der Olympischen Disziplin Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen an den Start.

Besser als Bronze: Fabio Kress und Joachim Agne auf Medaillenkurs

Das Ziel für Fabio und Joachim ist klar: Sie wollen eine Medaille holen. Bereits bei der WM 2022 konnte das Viererteam Bronze ergattern. "Dieses Jahr darf’s gern mal Silber oder Gold werden", schmunzelt Joachim Agne. Vor allem aber wollen die Jungs endlich vor den Italienern liegen. "Jedes Mal wenn wir zur Zeit ein Rennen fahren, haben wir das italienische Team vor uns", so Agne. "Zeit, dass die mal hinten sind." Auch Fabio Kress zeigt sich optimistisch: "Ich denke, eine Medaille ist realistisch", so Kress. Der Vierer könne trotz starker Konkurrenz gut mithalten.

Mit der Zwillingsschwester im Boot: Mit- statt Gegeneinander

Neben den beiden Männern haben sich auch die Zwillingsschwestern Marion und Johanna Reichardt für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Die beiden Sportlerinnen kommen ursprünglich aus Bückeburg in Niedersachsen. Während der Saison stehen die Geschwister häufig auch in direkter Konkurrenz, traten beispielsweise dieses Jahr beide im Einer bei den deutschen Kleinboot-Meisterschaften an, wo Marion den Titel holte. Jetzt aber gehe es darum miteinander zu rudern und nicht gegeneinander, so Marion. Nur dann könne das Boot schnell werden. "Und mit der Schwester nominiert zu sein, ist natürlich schon cool." Zwilling Johanna stimmt ihr zu: "Wir wissen einfach, was der andere will und kennen uns in und auswendig." Nur manchmal würde man sich dann natürlich auch wegen Kleinigkeiten in die Haare kriegen.