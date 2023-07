Ein Jahr vor Olympia in Paris: Ein großes Versprechen

Sozial und umweltfreundlich sollen die Spiele sein - Paris ist dabei, dieses Versprechen einzulösen. 100 Prozent mit erneuerbare Energien soll das Megaevent stattfinden, 50 Prozent weniger CO2-Ausstoß als bei den Spielen zuvor, ist das ausgegebene Ziel.

Die Sportstätten sind fast alle schon vorhanden. Lediglich eine neue Schwimmhalle wird gebaut, die später den Bewohnern der "Banlieues", der Vorstädte, gehören soll. Auch das Schwimmen in der Seine, der Lebensader der französischen Metropole, wird seit langer Zeit wieder möglich sein. 100 Jahre lang war dies aufgrund der Verschmutzung des Flusses verboten.

Eröffnungsfeier im Herzen von Paris

Die Eröffnungsfeier verspricht ein ganz besonderes Highlight zu werden. Mehr als 100 Boote mit Athletinnen und Athleten, Offiziellen, Sicherheitskräften und TV-Teams werden auf einer sechs Kilometer langen Strecke die Seine herunterfahren - vorbei an Pariser Wahrzeichen wie dem Eiffelturm. Mitten im Herzen von Paris sollen die Sportlerinnen und Sportler feiern und den Olympischen Eid schwören. Eine Vision von Organisationschef Tony Estanguet, die bei den Proben schon gut geklappt hat.

Derweil blickt IOC-Präsident Thomas Bach den Sommerspielen in Paris optimistisch entgegen. "Ich bin nicht sehr, ich bin sehr, sehr zuversichtlich", sagte Bach am Mittwoch (26.07.) nach der Einladungszeremonie am Sitz des Organisationskomitees in Saint-Denis.