Hermann Gerland: "Es macht wieder Spaß, den Bayern zuzuschauen"

Hermann Gerland hat viel erlebt und viel gesehen. Vor allem viel Fußball. Der Mann weiß, worüber er spricht. Die aktuelle Mannschaft des FC Bayern München macht dem 70-Jährigen gerade viel Spaß. Das Team sieht er auf einem guten Weg, wie er in Blickpunkt Sport sagte: "Die Spiele, die ich gesehen habe, waren überragend", so der "Tiger". "Auch wenn sie bei Aston Villa verloren haben: Das Spiel war klasse. Und gegen Stuttgart waren die Münchner haushoch überlegen."

Gerland: "Kompany macht seine Sache sehr gut"

Auch gegen Leverkusen und Frankfurt, als nicht gewonnen wurde, hätten die Bayern gut gespielt. Gerland sieht als wesentlichen Grund für die Entwicklung den Trainer: "Vincent Kompany macht seine Sache sehr gut", so das Urteil des "alten Hasen" auf der Trainerbank, der beim FC Bayern schon mit Jupp Heynckes, Pep Guardiola und Hansi Flick zusammengearbeitet hat. Die mitunter kritisierte offensive Spielweise gefällt ihm: "Ich finde gut, wie die Fußball spielen. Es macht Spaß, den Bayern wieder zuzuschauen."

"Ich denke, Vincent Kompany ist ein sehr charmanter Trainer, der viel Wert auf Kommunikation legt." Hermann Gerland

Giovane Elber schwärmt von Harry Kane

Das sieht auch Ex-Bayern-Torjäger Giovane Elber so. "Als Ex-Mittelstürmer freut man sich, wenn die Mannschaft nach vorne spielt." Insbesondere sein Nachfolger Harry Kane hat es dem Brasilianer angetan: "In der ersten Halbzeit hat er teilweise gespielt wie ein Sechser. Er ist ein Mannschaftsspieler. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen."

Der Rekordmeister ist nach Meinung der beiden Experten also auf einem guten Weg. Schon am Mittwoch kann das Team das in der Champions League beim FC Barcelona (23.10., ab 21 Uhr live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter) gleich wieder unter Beweis stellen.

Wiedersehen mit Hansi Flick - Gerland: "In jeder Beziehung erstklassig"

Elber erwartet "ein interessantes Spiel". Auf lange Sicht habe der FCB einen Vorteil gegenüber Barcelona, glaubt Gerland. Der FC Bayern habe die richtigen Spieler und etwas mehr Erfahrung als die Katalanen. Beispiel? Joao Palhinha. "Der wurde am Samstag eingewechselt und hat so gespielt, als wäre er seit fünf Jahren bei Bayern. Solche Spieler braucht man, um drei Titel zu gewinnen. Und ich denke, Bayern will das schaffen."

Am Mittwoch werden zwei Ex-Bayern etwas dagegen haben, dass die Münchner in der Champions League durchstarten: Robert Lewandowski und Hansi Flick. Flick, weiß Gerland, sei "ein überragender Trainer, ein überragender Fachmann, der eine Supervorbereitung und ein Supertraining macht und in jeder Beziehung erstklassig" sei.

Was zu beweisen wäre am Mittwoch. Giovane Elber, der den neuen Champions-League-Modus spannender findet, ist sich jedenfalls sicher: "Die wissen auch, dass der FC Bayern stark ist und sind auf alles gefasst."