OP erfolgreich: Pavlovic wird beim FC Bayern aber lange fehlen

Aleksandar Pavlovic ist nach seinem Schlüsselbeinbruch im Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart erfolgreich operiert worden. Das gab der Rekordmeister am Sonntag bekannt.

Pavlovic werde dem Verein "in den kommenden Wochen" fehlen, hieß es in einer Mitteilung. Laut Medienberichten könnte der Mittelfeldspieler den Bayern sogar bis zu drei Monate lang nicht zur Verfügung stehen.

Kompany fehlt "einer unserer besten Spieler im Moment"

Der Youngster wird Trainer Vincent Kompany in der Kaderplanung für das Champions-League-Duell am Mittwoch (ab 21 Uhr in der Radioreportage bei BR24 Sport) beim FC Barcelona fehlen: "Er war einer unserer besten Spieler im Moment", lobte der 38-Jährige und glaubt, dass Pavlovic jedoch trotzdem "noch eine Topsaison haben" wird. Aber "leider müssen wir es jetzt ohne ihn machen."

Palhinha steht bereit

Pavlovic war beim 4:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters am Samstag nach einem Luftduell mit dem Stuttgarter Fabian Rieder unglücklich auf die rechte Schulter gefallen. Nach kurzer Behandlungszeit trottete er mit schmerzverzerrtem Blick vom Platz, dabei hielt er sich die Schulter. Für ihn kam nach gerade einmal acht Minuten Neuzugang Joao Palhinha in die Partie.

Sportvorstand Max Ebel betonte: "Jetzt haben wir eine Tiefe im Kader, die es ermöglicht, Ausfälle aufzufangen." Bis auf Weiteres dürfte deshalb Palhinha in die Startelf rücken. Der bislang eher glücklose Neuzugang habe es gegen den VfB "super gemacht", lobte Joshua Kimmich.