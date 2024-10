Harry Kane schießt Stuttgart per Hattrick aus dem Stadion

Toptorjäger Harry Kane hat wieder mal gezeigt, wie wichtig er für den FC Bayern München ist. Beim 4:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart erzielte der Engländer die ersten drei Treffer per Hattrick für den Rekordmeister, der erst in der zweiten Halbzeit auf Touren kam. Kingsley Coman erhöhte später noch auf 4:0. Die gute Laune beim Team von Trainer Vincent Kompany trübte nur die möglicherweise schwere Schulterverletzung von Aleksandar Pavlovic.

VfB beginnt bissig - Pavlovic muss früh verletzt raus

Kompany schickte die gleiche Elf aufs Feld, die vor zwei Wochen 3:3 in Frankfurt gespielt hatte, also mit Thomas Müller für den verletzten Jamal Musiala. Mutiger begannen aber die Gäste, die früh pressten und in der Anfangsphase auch gleich eine gute Torszene durch Nationalspieler Deniz Undav hatten, der einen Ball aus zehn Metern aber neben das Tor setzte. Das Auftreten der Schwaben wirkte zu Beginn sehr gut ausbalanciert, doch konnten das die Männer von Trainer Sebastian Hoeneß so nicht aufrechterhalten.

Denn allmählich erarbeiteten sich die Hausherren immer mehr Spielanteile. Allerdings tat sich auch der Rekordmeister schwer, zwingend zu Abschlüssen zu kommen. Dass die Bayern bereits in der 7. Minute erstmals wechseln mussten, weil sich Aleksandar Pavlovic an der Schulter verletzte, war dabei sicher nicht förderlich, auch wenn sich der eingewechselte Joao Palhinha gut einfügte.

Eine richtig große Gelegenheit konnten sich die Münchner aber auch nicht herausspielen. Insbesondere Harry Kane wurde bis dahin sehr gut abgedeckt und hatte selten Gelegenheit, in Tornähe seine Gefährlichkeit zu zeigen.

Lupenreiner Hattrick: Kane macht den Unterschied

Was der Partie an Höhepunkten fehlte, lieferte sie zumindest in Sachen Intensität. In den Zweikämpfen nahmen sich beide Seiten nicht viel. Hier hatten die Münchener nur leicht die Nase vorn und erwiesen sich zudem als etwas lauffreudiger.

In der Pause muss es dann aber einen Weckruf für die Mannschaft gegeben haben. Die Bayern zeigten sich nun von einer ganz anderen Seite, agierten viel aggressiver, wuchtiger und druckvoller. In der 51. Minute hätte Kane nach einer Hereingabe von Serge Gnabry schon den Führungstreffer machen müssen, rutschte aber am Ball vorbei. Doch seine Zeit sollte noch kommen.

In der 57., 60. und 80. Spielminute jubelte der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison - sein sechster Hattrick in der Bundesliga. Beim 1:0 zielte er aus 27 Metern genau ins lange Eck, das 2:0 war ein Tor des Willens und das 3:0 stand er einfach genau richtig. Und die Bayern hatten noch mehr Tormöglichkeiten gegen nun überforderte Gäste. Der eingewechselte Kingsley Coman sorgte schließlich in der 89. Minute für den Endstand.